Zeynep Casalini'den 'Zamansız Masal'

Zeynep Casalini, sözleri kendisine, bestesi Sezen Aksu'ya ait, düzenleme ve perdesiz elektro gitar sololar Mert Alp'e ait olan yeni şarkısı 'Zamansız Masal'ı yayınladı.

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'Zamansız Masal'ın hikâyesi Sezen Aksu'nun iki cümlesiyle başladı; "Beğendiysen senindir. Kır bacağını söz yaz." Zeynep Casalini, "Sezen'in sözünü dinlememek mümkün mü? Birçok karalama sonucuna ulaştığımız sonucu beğeninize sunuyorum. Karanlıklar arasından bir ışıktır şarkılar. Ben de bu şarkının ışığınız olmasını umut ediyorum" ifadelerini kullandı.