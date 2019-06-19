Zeynep Beşerler: Bu sene pek tatil yapamayacağım - Magazin haberleri

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; oyuncu Zeynep Beşerler, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Deniz tutkusu ile bilinen Zeynep Beşerler’in yoğun iş temposundan dolayı yaz tatiline tam anlamı ile başlayamadığı görüldü.

"YAKIN ZAMANDA BİR AİLE PROGRAMI SUNMAYA BAŞLAYACAĞIM"

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Beşerler, "Yakın zamanda anneler ve çocuklar üzerine bir aile programı sunmaya başlayacağım. Bu nedenle bu sene pek tatil yapamayacağım" ifadelerini kullandı.

Program için alışveriş yaptığını söyleyen Zeynep Beşeler, mağaza mağaza gezerek alışveriş turuna devam etti.