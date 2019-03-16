Öğlen saatlerinde geldiği AVM’de bulunan fuaye alanına geçti. Alanda düzenlenen alışveriş şenliğinde stand açan Beşerler, “Kardeşimle birlikte kendimizin tasarlayıp diktiği ürünleri burada da sergilemek istedik. Her şey gayet güzel gidiyor işe biraz ara verip, AVM’de biraz turlamak istedim. Su sporlarını bırakmadım kaldığı yerden devam ediyorum. Dizi sinema projesi olarak da şu anlık net bir şey yok” dedi.