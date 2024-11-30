Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün panik anları
Şarkıcı Zeynep Bastık, oyuncu sevgilisi Serkay Tütüncü ile Etiler'de görüntülendi. Mekân çıkışında Bastık, sevgilisini unuttu
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, önceki gece Etiler’de bulunan bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Flaşların patlamasıyla kısa süreli bir panik yaşayan çift, hangi otomobile bineceklerini şaşırdı.
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Zeynep Bastık, sevgilisi Serkay Tütüncü’yü adeta unutarak taksiye yöneldi. Bu durum üzerine muhabirlerin, "Zeynep Hanım’ın aracı burada, neden taksiye biniyor? İçeride bir sorun mu yaşadınız?" sorusuna Tütüncü, duruma hızlıca müdahale ederek sevgilisine, "Bebeğim, sen böyle gel" diyerek Bastık’ı yanına çağırdı.
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Yaşanan kısa süreli karışıklığın ardından çift, yan yana gelerek gülümsemeyle, "İyi geceler" dilekleriyle araçlarına binip hızla oradan uzaklaştı.
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