Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü çiftinden, Bali'de romantik kareler

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ve oyuncu Serkay Tütüncü, bir süredir devam eden ilişkilerini mutlu bir şekilde sürdürüyorlar.

REKLAM advertisement1 Çift, romantik bir kaçamak yapıp tatil için Bali'ye gitmişti.

Bastık, tatilinden kareleri sosyal medya hesabında paylaşarak sevenleriyle buluşturmaya devam ediyor. Şarkıcı, sıcak havanın ve denizin tadını çıkarırken, sevgilisiyle birlikte geçirdiği anları da ölümsüzleştiriyor.

REKLAM Son olarak Bastık, Tütüncü ile motosiklete binerken çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına ise esprili bir şekilde, "O sen olsan Bali" notunu düştü. Fotoğraflar: Instagram