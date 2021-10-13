"KÜFÜRLERİNİZİ GÖRDÜM, KOMİK ŞEYLER VAR"



Bir fotoğrafını yayınlayan Tolga Akış, "Küfürlerinizin bir kısmını gördüm. Komik şeyler de vardı. Giderek büyüyen kocaman bir aileyiz" ifadelerini kullandı.