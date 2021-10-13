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Zeynep Bastık ve Edis'in dansına Tolga Akış'tan açıklama - Magazin haberleri

Zeynep Bastık ve Edis'in dansına Tolga Akış'tan açıklama

Reklamcı Tolga Akış, aynı zamanda menajerliğini yaptığı eşi Zeynep Bastık ile Edis'in sosyal medyanın gündemine oturan dans görüntüleriyle ilgili sessizliğini bozdu. Kendisiyle ilgili yorumları ti'ye alan Akış, "Küfürlerinizin bir kısmını gördüm. Komik şeyler de vardı. Giderek büyüyen kocaman bir aileyiz" ifadelerini kullandı

13.10.2021 - 17:48 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Ünlü şarkıcılar Zeynep Bastık ve Edis, geçtiğimiz günlerde katıldıkları bir partide dans etti. Bazı sosyal medya kullanıcıları, ikilinin dans görüntüsü hakkında, "Zeynep'in eşi bu duruma ne diyecek?" yorumunu yaptı.

  • Kendisiyle ilgili yorumları Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşan Zeynep Bastık'ın eşi Tolga Akış, hakkında yapılan eleştirileri ti'ye aldı.

  • "KÜFÜRLERİNİZİ GÖRDÜM, KOMİK ŞEYLER VAR"

    Bir fotoğrafını yayınlayan Tolga Akış, "Küfürlerinizin bir kısmını gördüm. Komik şeyler de vardı. Giderek büyüyen kocaman bir aileyiz" ifadelerini kullandı.

  • "NE DİYELİM İSTİYORSUN?"

    "Kendimi şu an Zeynep Bastık'ın kocası gibi hissediyorum" yorumu üzerine "Bir rahatlama, bir genişlik gelmiş" mesajını yazan Akış, kendilerinden açıklama istenmesine ise "Ne diyelim istiyorsun?" karşılık verdi.

  • "SORULMASI GEREKEN SORU BU"

    "Edis ve Zeynep Bastık gibi dans edemeyeceksek niye arkadaşız?" mesajına Tolga Akış'tan, "İşte sorulması gereken sorular bunlar" cevabı geldi.

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