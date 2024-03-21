Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Zeynep Bastık'tan teşekkür: Mucizeler silsilesi - Magazin haberleri

        Zeynep Bastık'tan teşekkür: Mucizeler silsilesi

        Mabel Matiz imzalı 'Lan' adlı yeni şarkısı ile Spotify Top Global 50 listesinde 21 numaraya kadar ulaşan Zeynep Bastık, yaşadığı sevinci; "Bir rüya mıydı yaşadığımız hâlâ inanamıyorum. Neredeyse bir haftadır dünyanın en çok dinlenen şarkıları listesindeyiz. Bu mucizeler silsilesi kendi dilimizde dünya listelerini sallayabileceğimizle ilgili inanılmaz bir motivasyon verdi bana" sözleriyle dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 12:52 Güncelleme: 21.03.2024 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Mucizeler silsilesi"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Zeynep Bastık, son dönemin en büyük hitlerine imza atan Mabel Matiz’in yazdığı ‘Lan’ ile listelerde büyük başarı yakaladı. Dünyanın en büyük müzik platformları arasında yer alan Spotify’ın Global Top 50 listesinde 21 numaraya kadar çıkarak ulaşılması güç bir rekora ulaştı.

        Bu listeye bugüne dek tamamı Türkçe bir şarkı girememişti. Bastık'ın seslendirdiği 'Lan' ilk yayınlandığında dünyanın en çok dinlenen 45'inci şarkısı sırasında yer alırken şu an 21'e yükseldi.

        "HÂLÂ İNANAMIYORUM"

        Zeynep Bastık, teşekkür etmek istediği Mabel Matiz ile dün akşam yemekte bir araya geldi. İkili, başarılarını pasta keserek kutladı. Birlikte çektirdikleri fotoğrafları da sosyal medya hesabından yayımlayan Zeynep Bastık, dinleyicilerine şöyle seslendi; "Bir rüya mıydı yaşadığımız hâlâ inanamıyorum. Neredeyse bir haftadır dünyanın en çok dinlenen şarkıları listesindeyiz. Türkçe bir şarkıyla 21’inci sıraya kadar yükseldik, Spotify'da günlük 3 milyon dinlemeye yaklaştık. Tüm platformlarda farklı rekorlar kırıldı. Bu mucizeler silsilesi kendi dilimizde dünya listelerini sallayabileceğimizle ilgili inanılmaz bir motivasyon verdi bana. Ama her şey siz 'Lan'ı bu kadar sevdiğiniz için oldu. Canım Mabel'e, ekibime ve emeği geçenlere teşekkürler.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Zeynep Bastık
        #lan
        #mabel matiz

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        31 Mart yerel seçimi! 5 adımda oy kullanma rehberi
        31 Mart yerel seçimi! 5 adımda oy kullanma rehberi
        MSB'den Irak'ın kuzeyine operasyon açıklaması: Kilidi kapatacağız
        MSB'den Irak'ın kuzeyine operasyon açıklaması: Kilidi kapatacağız
        EURO 2024 provası!
        EURO 2024 provası!
        Turistik Doğu Ekspresi'nde bir ilk!
        Turistik Doğu Ekspresi'nde bir ilk!
        Trump panik halinde
        Trump panik halinde
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı
        Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
        Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        Meksika, göçmenlerle ilgili yasa yüzünden ABD'ye tepki gösterdi
        Meksika, göçmenlerle ilgili yasa yüzünden ABD'ye tepki gösterdi
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Elektrik desteği alanlardan güvence bedeli alınmayacak
        Elektrik desteği alanlardan güvence bedeli alınmayacak
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        "Amerikan rüyası"ndan "Amerikan kabusu"na
        "Amerikan rüyası"ndan "Amerikan kabusu"na
        Ekmeği bile taşıyamıyordu! Kalp kapakları değişince...
        Ekmeği bile taşıyamıyordu! Kalp kapakları değişince...
        Habertürk Anasayfa