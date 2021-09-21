İzmir'de eğlenceli konser

Kalabalık seyirci kitlesinin Zeynep Bastık'a eşlik ettiği konserde, Murat Dalkılıç sahneye çıkarak ünlü şarkıcıya sürpriz yaptı. İkili, ardından birlikte şarkılar söyledi.

Zeynep Bastık, sahnenin sonlarına doğru seyirciler arasında yer alan arkadaşlarını da sahneye davet ederek, onlarla beraber dans etti. Ünlü şarkıcının mor elbisesi ise izleyenlerden tam not aldı.