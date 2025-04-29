Zeynep Bastık, imajını yeniledi
Şarkıcı Zeynep Bastık, saç stilini yenileyerek kâkül kestirdi. Yeni görünümünü "Beklenmedik patlamalar" notuyla takipçileriyle paylaştı
Giriş: 29.04.2025 - 20:32 Güncelleme: 29.04.2025 - 20:32
Bir süredir oyuncu Serkay Tütüncü ile aşk yaşayan başarılı şarkıcı Zeynep Bastık, imajında radikal bir değişikliğe gitti.
Saçlarını kâkül kestiren Bastık, yeni görünümünü; "Beklenmedik patlamalar" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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