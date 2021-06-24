Yaptığı coverlar ile popüler olan şarkıcı Zeynep Bastık ile uzun bir süredir birlikte olduğu reklamcı nişanlısı Tolga Akış'ın düğün tarihi belli oldu. Geçtiğimiz sene haziran ayında evlenmeyi planlayan ancak pandemi nedeniyle düğünü erteleyen çift, bir yıl rötarlı olarak nikah defterine imza atacak.
Magazin D'nin haberine göre; Mutlu birliktelikleri süren ikili, 7 Temmuz'da Çeşme'deki bir otelde yapılacak olan düğünle dünyaevine girecek.
İKİNCİ KEZ 'EVET' DEMİŞTİ
27 yaşındaki Zeynep Bastık, geçtiğimiz haftalarda sevgilisinden ikinci kez evlenme teklifi almıştı. Sevgilisine yine 'Evet' yanıtını veren Bastık, gözyaşlarına hakim olamamıştı. Akış'ın sürprizi karşısında duygusal anlar yaşayan Zeynep Bastık, mutluluğunu takipçileriyle paylaşmayı ise ihmal etmemişti.
"İLİŞKİMİZİN BEŞİNCİ GÜNÜNDE EVLENME TEKLİFİ ETTİ"
2018 yılında aşk yaşamaya başladığı Tolga Akış ile 2019'da nişanlanan ünlü şarkıcı, "Tolga mesleğinde öngörüsü çok yüksek biridir ama özel hayatında bu kadar öngörülü olacağını düşünmedim. Daha ilişkimizin beşinci gününde evlilik teklif etti. Ben nasıl 'Evet' dedim, bilmiyorum. Sadece kalp ve inanmışlık... Mantık, bilinç yok" ifadelerini kullanmıştı.
"BU FOTOĞRAFA İKİ KİŞİ DAHA EKLENSİN İSTİYORUM"
Takipçilerinin sorularını yanıtlayan Bastık, "En büyük hayaliniz ne?" sorusuna, "En başta sağlıklı ve huzurlu olmak istiyorum. Hayatlarınızın içinde uzun yıllar şarkı söyleyerek, varolmak istiyorum. Yaşamım boyunca gücümü iyiye ve iyiden yana kullanabilmek, bir gün ölüp gittiğimde arkamda kalıcı şeyler bırakabilmek ve sevgiyle hatırlanmak istiyorum. Ve bu fotoğrafa en az iki kişi daha eklensin istiyorum. Başka da bir hayalim yok" şeklinde cevap vermişti.
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