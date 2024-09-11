Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü'nün Berlin tatili
Bir süredir aşk yaşayan Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, tatil yapmak için Berlin'e gitti
Giriş: 11.09.2024 - 08:09 Güncelleme: 11.09.2024 - 08:09
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Zeynep Bastık, bir süredir aşk yaşadığı Serkay Tütüncü ile birlikte yurt dışına çıktı.
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Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, tatil yapmak için Almanya'nın başkenti Berlin'e gitti.
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Çift, tatilde çektirdikleri eğlenceli kareleri de sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
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Yayımlanan fotoğraflarda çiftin, zaman zaman romantik anlar yaşadığı da görüldü.
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