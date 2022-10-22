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Biletleri günler öncesinde tükenen konserde hayranlarının ilgisi ile karşılaşan Zeynep Bastık, keyifli bir müzik şölenine imza attı.

"HARBİYE BÜYÜLÜ BİR DÜNYA" Sahneye biri klasik diğeri modern iki kostümle çıkan Bastık, "Harbiye büyülü bir dünya. Burada beni yalnız bırakmayan binlerce hayranıma çok teşekkür ediyorum" diyerek, söze başladı.





Zeynep Bastık, kendisini izlemeye gelen ünlü dostlarına da ara ara göndermeler ve espriler yaptı. Harbiye’ye özel repertuvar hazırlayan şarkıcıya, sahnede sekiz dansçı eşlik etti. Zeynep Bastık, kendisini izlemeye gelen ünlü dostlarına da ara ara göndermeler ve espriler yaptı. Harbiye’ye özel repertuvar hazırlayan şarkıcıya, sahnede sekiz dansçı eşlik etti. NEDEN BOŞANDIĞINI AÇIKLADI Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Tol...

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