İstanbul'da Zeynep Bastık rüzgarı

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Şarkıcı Zeynep Bastık, bu yaz ilk İstanbul'daki ilk konserini Kemerburgaz'da gerçekleştirdi. Uzun bir sürenin ardından İstanbullu sevenleriyle buluşan Bastık, şarkıların 20 bin kişi ile birlikte söyledi.

Türk pop müziğin efsane şarkılarını yeniden yorumlayan Zeynep Bastık, "Uzun süredir İstanbul’da konserimiz yoktu. Bu akşam özellikle çok heyecanlıydım. sizlerle birlikte enerji dolu, eğlenceli bir konsere imza attık. Çok mutluyum." dedi.