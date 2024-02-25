Zeynep Bastık: Depremden korkuyorum

"ORADA SAKİN BİR HAYATIM VAR"

İzmir Urla'ya yerleşen Zeynep Bastık; "Orada sakin bir hayatım var. Hiçbir şeyi düşünmeyip bir meditasyon gibi kafamı dinliyorum" dedi.

30 yaşındaki şarkıcı, gazetecilerin "Organik tarım gibi bir şey düşünüyor musunuz?" sorusuna da "Orada projelendirmeyi düşünüyorum. Büyük bir alan ve işlemesi lazım" yanıtını verdi.