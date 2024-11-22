Zeynep Bastık, Charlotte Cardin'in sahnesine konuk oldu

Konserde izleyicilere hitap eden Cardin,"İstanbul'daki konserim öncesinde hayranlarıma en sevdikleri Türk sanatçının kim olduğunu sordum ve herkes Zeynep’in adını söyledi. Sonra biz mesajlaştık. Müziği ve kendisi gerçekten harika birisi. Onunla buluştuğum için çok mutluyum" dedi.