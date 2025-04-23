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        Haberler Yaşam Zeugma'nın 2 bin yıllık 'Mars heykeli'

        Zeugma'nın 2 bin yıllık 'Mars heykeli'

        Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenen, bereketi ve gücü simgeleyen yaklaşık 2 bin yıllık bronz Mars heykeli, restoratörler tarafından titizlikle bakımı yapılarak geleceğe taşınıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 11:56 Güncelleme: 23.04.2025 - 11:56
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        Zeugma'nın 2 bin yıllık 'Mars heykeli'
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        Zeugma Antik Kenti'nde 1999 yılında yürütülen kazı çalışmaları sırasında gün yüzüne çıkarılan Roma dönemine ait bronz Mars heykeli, Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

        Bereketi ve gücü simgeleyen yaklaşık 1,5 metre boyundaki heykel, restoratörler tarafından özenle korunarak gelecek kuşaklara aktarılmaya çalışılıyor.

        Bir elinde mızrak, diğer elinde çiçek tutan bronz heykelin göz bebekleri altın ve gümüşten yapılmış. Hızlı ve keskin yüz ifadesiyle dikkati çeken heykel, 2011 yılından bu yana müzede sergileniyor.

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        Müzenin en dikkat çekici eserlerinden biri olan Mars heykeli, düzenli olarak yapılan koruyucu müdahalelerle muhafaza ediliyor.

        "HEYKELİN YÜZEYİNDE BİRİKEN TOZLARI DÜZENLİ OLARAK TEMİZLİYORUZ"

        Gaziantep Müze Müdürlüğü'nde restoratör olarak görev yapan Esra Nur Bilici, heykelin bulunduğu dönemde kapsamlı restorasyondan geçirildiğini belirtti.

        Yaklaşık 2 bin yıllık eserin temizliğinin büyük özenle yürütüldüğünü belirten Bilici, şunları kaydetti:

        "Heykelin yüzeyinde biriken tozları düzenli olarak temizliyoruz. Üç ve altı aylık periyotlarla detaylı kontroller gerçekleştiriyoruz. Koruyucu bakım kapsamında herhangi bir korozyon ya da kalker oluşumu olup olmadığını inceliyoruz. Herhangi bir olumsuzluk tespit edildiğinde ise restorasyon çalışmalarına başlıyoruz. Gerekli müdahalelerde çok fazla kimyasal kullanmadan, cerrahi hassasiyetle esere zarar vermeden önleyici koruma önlemlerini alıyoruz. Eserin uzun ömürlü olması ve gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için titizlikle çalışıyoruz."

        Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak da Mars heykelinin müzenin en önemli eserlerinden biri olduğunu söyledi.

        Eserin kendi boyutlarında bronzdan yapılmış dünyadaki tek örnek olduğuna dikkati çeken Çomak, "Heykel, bir sütun üzerine konumlandırılmış durumda. Gölgesi hemen arkasına yansıyor. Özellikle Mars heykelinin, bitki demetinin bulunduğu kısmına kandiller yerleştiriliyordu. Bu sayede heykel, aynı zamanda bir aydınlatma görevi de görüyordu" ifadelerini kullandı.

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        #Zeugma Mozaik Müzesi
        #Mars heykeli
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