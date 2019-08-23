23 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gaziantep'te bulunan, dünyanın en büyük mozaik müzelerinden Zeugma Mozaik Müzesi, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin de etkisiyle ziyaretçi ilgisi yaşıyor.
AA muhabirinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, resmi açılışı 9 Eylül 2011'de yapılan, 25 bini kapalı olmak üzere 30 bin metrekarelik alana kurulu Zeugma Mozaik Müzesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Önceki yıllarda "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"ne layık görülen müzede, çingene kızı, mars heykeli, ABD'den getirilen parçalar, yaklaşık 150 metrekarelik duvar resmi, Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler sergileniyor.
Kısa sürede kentin simgesi haline gelen müzenin ziyaretçi sayısı da her geçen gün artıyor.
Açıldığı günden bu yana yaklaşık 1,5 milyon kişiye kapısını aralayan müze, "Göbeklitepe Yılı" ilan edilen 2019'da ziyaretçi yoğunluğu yaşıyor.
Geçen yılın 8 aylık döneminde 164 bin 138 kişi tarafından gezilen müze, sene boyunca da toplam 267 bin ziyaretçiyi ağırladı.
Bu yıl 20 Ağustos itibarıyla 211 bin 332 yerli ve yabancı turiste kapılarını aralayan Zeugma Mozaik Müzesi, geçmiş yılların 8 aylık performansına göre ziyaretçi rekoru kırdı.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde eylül itibarıyla havaların serinlemesiyle turizm yoğunluğunun ve Zeugma Mozaik Müzesi'ne yönelik ziyaretlerin daha da artması bekleniyor.
Zeugma Mozaik Müzesi Müdürü Emine Öztürk, yaptığı açıklamada, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesi sayesinde bölge turizminin "altın dönemini" geçirdiğini dile getirdi.
Gaziantep'in bölgenin turizm anlamında lokomotifi olduğunu ve bu yıl pastadan büyük payı almayı hedeflediğini anlatan Öztürk, "Bu yıl kendimize 1 milyon ziyaretçi hedefi koyduk. İnşallah yıl sonunda bu sayıya ulaşacağız. Daha sonraki yıllarda bu sayı katlanarak devam edecek. Çünkü Zeugma, ziyaretçi sayısı her geçen gün düzenli olarak artan bir müze" dedi.
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