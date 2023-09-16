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        Haberler Müzik Zerrin Özer: Sevenlerim beni özlemiş - Magazin haberleri

        Zerrin Özer: Sevenlerim beni özlemiş

        Zerrin Özer, 'Basit Numarlar'ın ardından yeni şarkısı 'Külfet'i müzikseverlerle buluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2023 - 15:43 Güncelleme: 16.09.2023 - 15:43
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        "Sevenlerim beni özlemiş"
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        Yapımcılığını Hayrettin Güneş’in, söz ve müziğini Mustafa Arapoğlu’nun üstlendiği 'Külfet', dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

        Zerrin Özer, yeni şarkısını İstanbul’da kliplendirdi. Özer’e kalabalık bir oyuncu ekibi ve dansçılar eşlik etti.

        Çekimler sırasında duygularını dile getiren Zerrin Özer, “Basit Numaralar şarkım çok sevildi. Anladım ki sevenlerim beni özlemiş. Sevenlerimin yanı sıra Z kuşağını da yakaladım. Sıra 'Külfet' şarkımda. İnanıyorum ki bu da 'Basit Numaralar' gibi çok sevilip, müzik listelerini alt üst edecek. Çıkaracağım her şarkıda kendini yenileyen bir Zerrin Özer ile hep karşınızda olacağım" şeklinde konuştu.

        Zerrin Özer'den 'Basit Numaralar'
        Zerrin Özer'den 'Basit Numaralar'
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        #Zerrin Özer

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