Anlatılanlarla karşımdaki Murat Akıncı çok farklı adam. İkisi de birbirini çok seviyordu. Şu anda boşanıyorlar. Ama Murat Akıncı o kadar güzel karşıladı ki bu kararı... Bu konuyla ilgili adama söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Murat Akıncı boşanmayla ilgili vekaleti imzaladı. Zerrin'in bebek gibi kalbi var. Beni yurtdışından geldiğimde tanıştırdı. Ben de sevdim çocuğu.