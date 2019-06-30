Yaşanan sıkıntılardan sonra sevenlerinin desteğiyle kısa sürede toparlayan Özer şunları söyledi:

Sizinle burada günlerce, gecelerce, saatlerce dikilip konuşuruz. Ben Rabbimin çok şanslı bir kulu olduğuna inanıyorum çünkü hakikaten söylediğim her lafımın arkasındayım. Rabbim benim sevenlerimi sevdiklerimi başımdan eksik etmesin. Bu benim en büyük cümlemdir. Hiçbir şeyi hele ki sevgiyi zorla satın alamazsınız. Çünkü sevgi karşılıklıdır. Ben hayatım boyunca hep naturel oldum. Ben içimden geldiği gibi yaşadım her şeyimi, herkesle paylaştım. Özür diledim, yeri geldi sinirlendim ama artık müsade ederseniz, 37 senedir sevenlerim ve sevdiklerim beni tanıdılar.