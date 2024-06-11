Zernek Barajı'ndaki yapay şelale ilgi görüyor
Van'da yağışların etkisiyle su seviyesi yüzde 100'e ulaşan Zernek Barajı'nda, su tahliyesinde kullanılan kanalın sonundaki yapay şelale, vatandaşlardan ilgi görüyor
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Son yılların en yağışlı döneminin yaşandığı Van'da, Zernek Barajı'nın seviyesi yüzde 100'e ulaştı.
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Enerji üretimi, tarımsal sulama ve balık yetiştiriciliğinde kullanılan barajda, doluluk sayesinde tahliye edilen su miktarı arttı.
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Tahliyede kullanılan kanalın sonunda bulunan yapay şelalede de su seviyesinin yükselmesiyle güzel görüntüler ortaya çıktı.
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Sıcak havadan bunalan vatandaşlar yapay şelalenin aktığı alana gelerek hem doğayla iç içe zaman geçirdi hem de fotoğraf ve görüntü çekti.
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