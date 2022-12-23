Zerdeçal Ne Kadar Tüketilmeli? Toz Zerdeçal Nasıl Kullanılır?

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Toz Zerdeçal Nasıl Kullanılır?

Eşsiz bileşimi nedeniyle zerdeçal, vücudu bir bütün olarak iyileştirmeye ve bireysel sağlık sorunlarını çözmeye yardımcı olan faydalı özellikleriyle bilinir.

Zerdeçalın, cilt ve saç problemlerini çözüme kavuşturması kozmetikte yaygın olarak kullanılmasına sebebiyet verdiği bilinmektedir.

Toz zerdeçalın yanı sıra zerdeçal yağının da saçlara iyi geldiğini bilinmekte. Peki, toz zerdeçal nasıl kullanılır? Gelin, tüm bu soruların yanıtlarına birlikte bakalım.

Zerdeçalı normal ılık suyla karıştırabilir, çay veya kahveye ekleyebilir ya da ballı sütün içerisine de ekleyebilirsiniz.

Zerdeçal en bilinen yöntemiyle süte karıştırılıp içilir. Hindistan'da da zerdeçal, güçlü bir vitamin içeceği olarak tüketilir ve genellikle bu şekilde sütle karıştırılır.

Zerdeçalı, ana yemeklere koyabilirsiniz özellikle iri doğranmış sebzelere, baklagillere ve tavuk soslarına koyabilirsiniz. Bu baharat özellikle et /tavuk ürünleri ile iyi bir şekilde harmanlanırsa hem göz doyurucu bir güzelliği ortaya çıkacaktır hem de aroma verecektir.

İltihap önleyici bir karışım yapmak için 1 çay kaşığı zerdeçalı bir bardak sıcak süte dökün ve bir tutam karabiber ekleyin, tat vermesi için bal ekleyebilirsiniz. Karabiber sayesinde zerdeçal daha iyi emilir. Bu kombinasyonun iltihap önleyici ve antioksidan etkiye sahip olduğu bilinen en önemli özelliklerinden biri.

Zerdeçalın Faydaları Nelerdir?

Antik çağlardan beri bu baharatın bağırsak florasını aktivitesini artırdığına, sindirimi iyileştirdiğine, viral hastalıklara yardımcı olduğuna ve iyileşme döneminde kanı temizlediğine ve yeni kan hücrelerinin oluşumunu desteklediğine inanılıyordu. Peki, zerdeçalın faydaları nelerdir? Zerdeçal fosfor, demir, kalsiyum, iyot, B, B2, B3, C, K vitaminleri içerir, belirli terpen türlerini içeren ve doğal antioksidan görevi gören, vücudu gençleştiren ve çeşitli tümörlere karşı koruyan esansiyel yağlar vardır.

Zerdeçal kilo vermek isteyenlerinde imdadına yetişiyor. Tek başına kilo vermeye katkı sağlamaz ancak yemeklere eklenirse metabolik süreçler için faydalıdır. Metabolizmayı hızlandırır ve bileşimindeki polifenol kurkumin, yağ oluşumunu engelleyebilmektedir.

Zerdeçal, insülin sentezinde yer alan beta hücrelerinin çalışmasını uyarır.

Kan damarlarını kolesterol pıhtılarından temizler.

Düzenli zerdeçal alımı kan dolaşımını iyileştirir, eklemlerin ve çevre dokuların beslenmesini artırır. Şişlik azalır, ağrı azalır.

Emzirme döneminde, zerdeçalın beslenme listesine dâhil edilmesi önerilir. Süt üretimini arttırarak laktasyonu uyarır. Annenin bağışıklığını arttırır.

Zerdeçal, kolesterol seviyelerini düşürmede ve kan pıhtılarının yanı sıra kötü kan pıhtılaşmasını önlemede etkilidir.

Kollajen üretimini uyararak cilt yaşlanmasını yavaşlatır

Sindirimi iyileştirir: Günlük olarak zerdeçal tüketmek safra kesesini uyararak, şişkinliği ve gazı azaltır ve iltihabı tedavi eder. Ancak safra kesesi hastalığında zerdeçal günlük olarak alınmamalıdır.

Karaciğeri toksinlerden arındırır.

Cilt iltihabı için kullanır, genellikle egzama ve sedef hastalıklarında.

Zerdeçalın Zararları

Zerdeçalın fazla kullanımı bazı hassasiyetleri doğurabilir. Zerdeçalın zararları alerjiye neden olabilmesidir. Kan sulandırıcı kullananlarda ya da buna bağlı özel diyet uygulayanlar diyetten çıkarılmalıdır. Zerdeçal, şeker seviyesini düşürmesi nedeniyle anti diyabetik ilaçlar alırken dikkatli olunmasında fayda vardır.