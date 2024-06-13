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        Haberler Spor Transfer Zenit'ten Gedson Fernandes için açıklama! - Futbol Haberleri

        Zenit'ten Gedson Fernandes için açıklama!

        Beşiktaş'ta takımdan ayrılması muhtemel oyunculardan olarak görülen Gedson Fernandes için çarpıcı bir gelişme yaşandı. Zenit Başkanı Alexander Medvedev, Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes'i transfer edeceklerini yönündeki iddialara cevap verdi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2024 - 20:45 Güncelleme: 13.06.2024 - 20:45
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          Beşiktaş'ta forma giyen ve transferde ismi Rus ekibi Zenit ile anılan Gedson Fernandes hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

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          Zenit Başkanı Alexander Medvedev, Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes'i transfer edeceklerini yönündeki iddialara cevap verdi.

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          RIA Novosti'ye konuşan Zenit Başkanı Alexander Medvedev, yıldız futbolcuyu transfer etmek istedikleri yönündeki iddiaları yalanladı.

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          "SPEKÜLASYONDAN İBARET"

          Medvedev, "Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'i alacağımız yönündeki iddialar boş bir spekülasyondan ibarettir." ifadelerini kullandı.

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          NE OLMUŞTU?

          Orta saha arayışlarını sürdüren Zenit'in, Beşiktaş'a Gedson Fernandes için Beşiktaş'a 20 milyon euro civarında bir teklif yaptığı iddia edilmişti.

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          2022/23 sezonunun başında Benfica'dan Beşiktaş'a transfer olan Portekizli orta saha oyuncusu, çıktığı 81 karşılaşmada 6 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.

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