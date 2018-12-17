Fenerbahçe'nin bu turda bir avantajı bulunuyor. Rusya'da ligin 2. yarısı mart ayının başında açılacak. Avrupa Ligi'ndeki maçlar ise şubat ayının 2 ve 3. haftasında oynanacak. Tabii o dönem soğuk havanın ve iklim şartlarının temsilcimizin lehine olacağını söylemek güç olacak.