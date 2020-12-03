Euroleague'de 12. hafta heyecanı Zenit Fenerbahçe Beko maçıyla devam ediyor. Haftanın en dikkat çeken maçları arasında yer alan zorlu mücadele bu akşam saat 20:00'de başlayacak. İşte zorlu maçla ilgili merak edilenler...

ZENIT FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Euroleague'de 12. hafta maçı olan Fenerbahçe Beko Valencia mücadelesi bu akşam 20:00'de beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak...

FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI YAYIN

KANARYA, ÇIKIŞ ARIYOR

Ligde 11 maçta dört galibiyet ve 7 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip 13. sırada bulunuyor. THY Avrupa Ligi'ndeki ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe Beko, sonraki 9 maçta 2 galibiyet elde edebildi.

Son olarak 11. haftada evinde Valencia'yı konuk eden sarı-lacivertli takım, sahadan 86-90 mağlup ayrılmıştı.