‘Zengin Mutfağı’ Açıkhava Sahnesi'nde

Usta oyuncu Şener Şen’i yıllar sonra tekrar tiyatro sahnesine döndüren ve DasDas’ın ilk günden beri kapalı gişe oynanan oyunu ‘Zengin Mutfağı’ 22 Eylül akşamı Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda tiyatroseverlerle buluşacak.



Kadrosunda büyük usta Şener Şen’in yanı sıra Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı gibi genç kuşağın yetenekli tiyatrocularını buluşturan ‘Zengin Mutfağı’ başladığı günden beri sanatseverler tarafından yoğun ilgiyle takip ediliyor ve oyunun biletleri haftalar öncesinden tükeniyor.

40 yılın ardından izleyicilere Şener Şen’i tekrar tiyatro sahnesinde izleme fırsatı sunan DasDas prodüksiyonu olan Zengin Mutfağı, 22 Eylül Perşembe akşamı 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda seyirci ile buluşacak.

Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alan, Vasıf Öngören imzası taşıyan ‘Zengin Mutfağı’nın yönetmenliğini Şener Şen ve Doğu Yaşar Akal üstleniyor