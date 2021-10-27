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Zendaya hayranlarına şok: Herkes onu başrol sandı! - Magazin haberleri

Zendaya hayranlarına şok: Herkes onu başrol sandı!

Denis Villeneuve'ün yönetmenliğini üstlendiği 'Dune' filmi gösterime girdi. Avrupa'nın çeşitli kentlerinde düzenlenen galalara katılan oyuncu Zendaya, etkinliğin dikkat çeken isimlerindendi. Herkes 26 yaşındaki oyuncunun başrolde yer aldığını düşündü ancak gerçek, sinema salonlarında seyirciyle buluştuktan sonra ortaya çıktı

27.10.2021 - 18:18 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Frank Herbert'in eserinden uyarlanan 'Dune' filmi sinemaseverlerle buluştu. Gösterime giren filmin galaları da Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde yapıldı.

  • Ancak yapılan etkinliklerde ya da basın toplantılarında öne çıkan isimlerden biri de oyuncu Zendaya oldu. Amerikalı aktrisi görenler onun Timothee Chalamet ile başrolü paylaştığını düşündü.

  • FİLMDEKİ ROLÜ SADECE 7 DAKİKA

    26 yaşındaki Zendaya'nın hayranları da koşar adım sinema salonlarının yolunu tuttu. Ancak gerçek, onları hayal kırıklığına uğrattı. 2 saat 35 dakika uzunluğundaki filmde ünlü yıldızın perdede göründüğü süre sadece 7 dakikaydı.

    Zendaya hayranlarını şoka uğratan bu gerçek ortaya çıkınca da sosyal medyada konuyla ilgili görüşler yağmaya başladı.

  • "EKİP ARKADAŞLARINDAN ROL ÇALMIŞ"

    Ünlü oyuncunun bir hayranı "Filmin jeneriği bile Zendaya'nın perdede göründüğünden daha uzun sürüyor!" diyerek görüş bildirdi. Tam adı Zendaya Maree Stoermer Coleman olan genç yıldızın bir başka takipçisi de sadece 7 dakika görünmesine rağmen Zendaya'nın diğer ekip arkadaşlarından rol çaldığını savundu.

  • Zendaya'nın yanı sıra Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Jason Momoa'nın da aralarında bulunduğu kalabalık bir ekip rol alıyor. Frank Herbert'in eserinden uyarlanan Dune ülkemizde Dune: Çöl Gezegeni adıyla gösterime girdi. Herbert'in eseri, daha önce 1984 yılında David Lynch tarafından sinemaya uyarlanmıştı.

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