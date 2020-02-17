Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Zemheri’nin 6. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Firuze Ayaz’ın gerçekleri söylemesi için baskı yaparken Ertan, Ayaz’ın Firuze’deki yerini sorguluyor. Faruk ve Sevda’nın eve gelmesine tepki gösteren Aliye, Sevda’nın hamile olduğunu öğrendiğinde ikinci bir şok yaşıyor. Ayaz ve Firuze’nin yakınlaştığı anlar dikkat çekerken, ağlayarak gelen Elvan’a ne olduğu merak uyandırıyor.

ZEMHERİ’NİN 6. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Zemheri Çarşamba akşamı heyecan dolu 6. bölümüyle ekrana gelecek. Firuze, Ertan’la büyük bir dönemecin eşiğinden döner. Üstelik bu sırada Ertan’ın kendisine beslediği duygularla da yüzleşmek zorunda kalır. Onun kafasından geçenleri bilmeden babasını kurtarmak için yine Ertan’ın kurallarına uyum sağlamak zorundadır.

Ayaz ise Firuze’nin Ertan’a karşı mücadelesinde elinden geleni yapmaya devam eder. Aliye, Firuze’nin Demirkan Holding’de işe başlamış olduğu gerçeğiyle yüzleşirken bir yandan da Sevda’nın evine gelişiyle mücadele etmek zorundadır. Berrak ise yaptığı planın İclal tarafından engellenmesinin öfkesini yaşar. Safiye, oğlunun özgürlüğü için geri dönüşsüz bir yola girmek üzeredir. Ayaz, Firuze için mücadelesinde çok önemli bir yol kat eder. Fakat ikisini de hesaplayamadıkları bazı sürprizler beklemektedir. Üstelik bu sürpriz Firuze’nin hiç ummadığı biriyle de ilgilidir. Firuze kendisini yapmak zorunda kalacağı bambaşka bir fedakarlığın ucunda bulur.

Hilal Saral’ın yönetmenliğinde, Sema Ergenekon’un kaleminden çıkan, Ay Yapım imzalı Zemheri’de Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Lila Gürmen, Müfit Kayacan, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi oyuncular yer alıyor.