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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Zeljko Obradovic: Kim olduğumu herkes biliyor! - Basketbol Haberleri

        Zeljko Obradovic: Kim olduğumu herkes biliyor!

        THY EuroLeague'de üst üste altıncı mağlubiyetini alan Partizan'da koç Zeljko Obradovic açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2024 - 19:12 Güncelleme: 17.11.2024 - 19:12
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        "Kim olduğumu herkes biliyor!"
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        THY EuroLeague'in 10'uncu maç gününde Partizan, evinde Olimpia Milano'ya 81-88 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte EuroLeague'de evinde oynadığı son dört maçı kaybeden Partizan, 2001/02'den bu yana ilk kez üst üste dört iç saha karşılaşmasından mağlubiyetle ayrıldı.

        "SORUN BEN DEĞİLİM"

        Maçın ardından açıklamalarda bulunan Zeljko Obradovic, takımının liderlik sorunu yaşadığını "Oyunculardan nasıl liderlik alabiliriz? Nasıl oynamamız gerekiyor? Yeteri kadar özgüvenimiz var mı? Ben olduğunu düşünmüyorum. Önemli olan konsantrasyon, detaylara dikkat etmek ve agresif olmak. Ama şu ana kadar bunu yapamıyoruz. Şut yüzdelerimiz çok kötü, rezalet şut atıyoruz. Carlik Jones bu takımın lideri, özgürce oynamalı. Mücadele etmediğimizi söylemiyorum, tribünlerden inanılmaz bir destek aldık. Taraftarımıza bunun için teşekkür ediyorum. Mücadelemize devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz durumdan kurtulmanın başka bir yolu yok. Her gün oyuncularla konuşup cesaretlendirmeye çalışıyorum. Onlara güveniyorum." ifadelerini kullandı.

        Açıklamalarının ilk kısmında bahsettiği liderlik sorunu konusunu açıklayan Obradovic, "Takımımızda lider olabileceğini düşündüğümüz oyuncular belli. Top yönlendiricinin lider olması gerekiyor. Takımımızda topu kimlerin yönlendirdiğini hepiniz biliyorsunuz. Onları daha motive etmenin bir yolunu bulmam gerekiyor." açıklamalarını yaptı.

        "KİM OLDUĞUMU HERKES BİLİYOR"

        Gazetecilerden gelen 'iyi mücadele ettiniz' yorumu hakkında da konuşan Obradovic, "Onurlu bir şekilde mücadele ettiğimizi söylerseniz bir şey diyemem. Bunu söyleyerek bana ekstra motivasyon veriyorsunuz. Bunun sebebi söylediğiniz cümleler değil, böyle düşünen başka insanlar da olması. Maçtan önce çift maç haftası esnasında Olimpia Milano'nun bizden bir gün fazla dinlendiğini söylemiştim. Bunu bahane olarak kullanmıyorum ama bu önemli bir avantaj. Oyuncularımın morali bozuk değil mi sanıyorsunuz? Benim kim olduğumu açıklamama gerek yok, herkes biliyor. Asla kendimden şüphe duymadım. Günün sonunda hangi noktaya geleceğimizi göreceğiz. Size mümkün olduğu kadar dürüst davranıyorum. Takıma dair her şeyin kararını veren yöneticilerimiz var. Gelecekte beni neler beklediği üzerine konuşmayacağım. Şu anda beni bekleyen şey sıradaki maç." ifadelerini kullandı.

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