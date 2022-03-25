Zelenskiy: Ukrayna'da 2 binden fazla çocuk kaçırıldı

AA

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Avrupa Konseyi Toplantısına video konferansla katılarak konuşma yaptı.

Ukrayna'nın hiçbir zaman savaş hayal etmediğini belirten Zelenskiy, bir aydır kendi topraklarında bombardıman altında olduklarını belirtti.

"ÇOCUKLARIMIZIN NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

Zelenskiy, savaş sırasında 2 binden fazla Ukraynalı çocuğun kaçırıldığını ifade ederek, "Çocuklarımızın nerede olduğunu bilmiyoruz." dedi.

AA'nın haberine göre; insani yardım konvoylarının da ateş altında olduğunu dile getiren Zelenskiy, "Tahliye koridorlarındaki çocuklara, kadınlara ve kilise çalışanlarına ateş ediyorlar." diye konuştu.