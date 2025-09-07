Zelenskiy: Trump Putin'e istediğini verdi

ABC News'in "This Week" programına konuk olan Zelenskiy, Trump ve Putin'in Alaska'nın Anchorage kentinde yaptığı görüşme hakkında konuştu.

Ukrayna'nın görüşmede yer almamasının "üzücü" olduğunu belirten Zelenskiy, "Bence Başkan Trump Putin'e istediğini verdi." şeklinde konuştu.

REKLAM advertisement1

Putin’in kendisiyle görüşmek istemediğini, ancak Trump ile görüşmeye büyük önem verdiğini dile getiren Zelenskiy, "Putin, orada olduğuna dair video ve görüntüleri herkese göstermeyi çok istiyor." dedi.

Zelenskiy, "Putin, Trump ile görüşmeyi çok istiyordu ve bunu elde etti. Ve bu çok üzücü." ifadelerini kullandı.

Trump ile Putin, 15 Ağustos'ta Alaska'nın Anchorage kentinde 3 saat süren toplantı yapmış, ABD lideri önemli ilerlemeler kaydettiklerini ancak nihai anlaşmaya varamadıklarını duyurmuştu.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.