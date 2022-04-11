Son dakika: Zelenskiy: Rusya yeni bir saldırı için on binlerce askeri topluyo

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Güney Kore parlamentosunda milletvekillerine seslendi. Konuşmasının başında Zelenskiy, Mariupol'de on binlerce insanın saldırlarda öldürüldüğünü söyledi.

Zelenskiy "Mariupol yok edildi, on binlerce insan öldü, ama buna rağmen Ruslar saldırganlıklarını durdurmuyorlar" dedi.

Rusya ile mücadele için askeri teknolojilere ihtiyaç duyduğunu belirten Zelenskiy "Ukrayna, uçaklardan tanklara çeşitli askeri teknolojilere ihtiyaç duyuyor ve Güney Kore yardım edebilir" dedi.

Kiev'den geri çekilen Rus güçlerine de değinen Zelenskiy Rus ordusunun hedefini Donbas'a çevirdiğini belirterek "Rus ordusu yeni bir saldırı hazırlığında ve on binlerce asker topluyor" dedi.