Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının yıldönümünde halkına moral verdi: 'Dayandık, yenilmedik'

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasının üzerinden bir yıl geçti.

24 Şubat 2022'de sabah saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ilk patlamaların duyulmasıyla, İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa topraklarında görülen en büyük savaş başladı.

Bu sabah halka seslenen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "24 Şubat'ta milyonlarca kişi bir seçim yaptı. Beyaz bayrağı değil, mavi ve sarı bayrağı seçti. Kaçmayı değil yüzleşmeyi tercih etti. Düşmanla yüzleşmeyi, direnişi ve mücadeleyi" dedi ve şöyle devam etti:

"Bu yıl acı, keder, inanç ve birlik yılıydı. Dayandık, yenilmedik. Bu bizim yenilmezliğimizin yılı. Bunun zafer yılımız olacağını biliyoruz."

Bugün, Rus birliklerinin insanlık suçu işlemekle suçlandığı Buça kenti de dahil olmak üzere Ukrayna'nın birçok bölgesinde törenler düzenleniyor.

Ancak Moskova'nın işgalinin yıldönümünü anmak için Ukrayna'da yeni bir bombardıman planladığına dair uyarılar yapıldı.

Askeri yetkililer bu hafta tetikte olma çağrısı yaptı.

Bugün Kiev'de düzenlenen töreni takip eden BBC muhabiri Alice Cuddy, kentin merkezinde yoğun bir şekilde güvenlik önlemleri alındığını aktardı.

Cuddy, şehrin merkezinde ele geçirilen Rus askeri araçların sergilendiği noktada törene katılanlarla konuştu.

Elinde sarı ve mavi çiçekler taşıyan Anna Dovhopolova, Bakhmut kentindeki çatışmalarda hayatını kaybeden arkadaşını anmak orada olduğunu anlattı.

Bugün Rusya'nın olası bir saldırısından endişelenmediğini söyleyen Dovhopolova, "Artık beni hiçbir şey şaşırtmıyor. Ben en başından beri Kiev'deyim" dedi.

BBC Anna Dovhopolova

Kiev'in Sophia Meydanı'nda Oley Martymianov adlı bir asker ise Ukrayna'nın bir yıldır her gün saldırı altında olduğunu, savaşın ne zaman biteceğini bilmese de Ukrayna'nın kazanacağından emin olduğunu söyledi.

Martymianov gülerek, "Kız arkadaşımla büyük planlarım var o yüzden yakında bitse iyi olur" dedi.

BBC Oley Martymianov

Dünyada başka ülkeler de bugün savaşın yıldönümünü anıyor.

İngiltere'de yerel saatle 11:00'de bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Günün ilerleyen saatlerinde başlayacak olan G7 toplantısında da İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın müttefikleri, Ukrayna'ya silah desteğini artırmaya çağırması bekleniyor.

İngiltere Kralı 3. Charles da Ukrayna'nın "olağanüstü cesaretini ve direncini" takdir etti.

Kral 3. Charles, "Dünyanın dört bir yanından birlik içinde olduğumuza dair gelen dayanışmanın yalnızca pratik yardım getirmesini değil, aynı zamanda güç getirmesini umuyorum" dedi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de bugün Kiev'e giderek savaşta ölenleri anmak için çelenk bıraktı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yeni bir saldırı düzenleyeceği tahmin edilen bu günde Moraziecki'nin Kiev'i ziyaret etmesi, Polonya ve Ukrayna'nın geçtiğimiz bir yılda ne kadar yakınlaştığını gösteriyor.

Polonya'nın ayrıca bugün Ukrayna'ya ilk defa Leopard 2 tankları göndermesi bekleniyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz video üzerinden paylaştığı bir mesajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da hedeflerine ulaşamayacağını söyledi.

Scholz, "Rusya Devlet Başkanı emperyalist hedefine ulaşamayacağını ne kadar erken anlarsa, savaşın yakında bitme şansı o kadar artar. Bu Putin'in elinde. Putin savaşı bitirebilir" dedi ve Almanya'nın "gerektiği süre boyunca" Ukrayna'yı desteklediği mesajını yineledi.

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