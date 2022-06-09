Zelenskiy, Rusya'nın FAO üyeliğine son verilmesini istedi

Zelenskiy, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) toplantısına video konferans yöntemiyle katılarak hitap etti.
Konuşmasında Rusya'nın saldırgan politikasını durdurmak için hem uluslararası örgütler düzeyinde hem de ülkeler düzeyinde tüm baskı araçlarının kullanılması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, Rus saldırganlığının iş birliği ve gelişmeyi engelleyen en önemli faktör ve kilit tehdit olduğunu belirtti.
Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya, Avrupa'ya ve dünyadaki tüm yaşam kurallarına karşı yürüttüğü savaşın şimdiden ciddi sonuçlara yol açtığını dile getirerek, savaşta 10 binlerce insanın yaşamını yitirdiğini, Ukrayna'nın yüzlerce şehir ve köylerinin yıkıldığını, yaklaşık 12 milyon Ukraynalının mülteci durumuna düştüğünü bildirdi.
Rusya'nın Karadeniz'i bloke etmesi nedeniyle, farklı kıtalardaki yüz milyonlarca insanın kendilerini yiyecek eksikliğinin eşiğinde bulduğunu öne süren Zelenskiy, "Avrupa, tarihinin en zor enerji durumlarından birini yaşıyor. Rusya'nın özgür dünya için başka hangi krizleri hazırladığını hala bilmiyoruz. Rus ordusu kitle imha silahı kullanırsa ne olur? Rusya'nın saldırıları sonucunda, örneğin bölgemizdeki içme suyu kaynaklarına yönelik bir tehdit ortaya çıkarsa ne olacak? Veya Karadeniz havzasının ve dolayısıyla Akdeniz'in bir kısmının radyasyon veya kimyasal kirlenme tehdidi olursa ne olur?" diye konuştu.
Zelenskiy, gıda krizine bir kez daha dikkati çekerek, şunları söyledi:
"Rusya'nın FAO üyeliğinin devam etmesi söz konusu olmamalıdır. En az 400 milyon ve en fazla bir milyardan fazla insanın açlığı için çalışan Rusya'nın FAO'da ne işi var?
Ukrayna'nın tarım ihracatı küresel pazarda dengeleyici bir rol oynuyor. Rusya, Afrika ve Asya sakinlerini rehine olarak kullanarak Avrupa'ya karşı yeni bir göç dalgası kışkırtmasının hesabını vermelidir. Rusya'ya karşı küresel düzeyde uzun vadeli sancılı yaptırımlar uygulanmalıdır."
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