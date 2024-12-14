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        Haberler Dünya Zelenskiy Orban'ı sert eleştirdi | Dış Haberler

        Volodimir Zelenskiy, Viktor Orban'ı Putin'i aradığı gerekçesiyle eleştirdi

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i araması sonrasında açıklamada bulundu. Zelenskiy "Umalım da Moskova'da bulunan Esad'ı aramasın." diyerek Orban'ı eleştirdi. Viktor Orban ise barış görüşmelerinde aracı olabilmek amacıyla Putin'le görüştüğünü ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2024 - 21:15 Güncelleme: 14.12.2024 - 21:31
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        Zelenskiy Orban'ı sert eleştirdi
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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i aradığı gerekçesiyle sert biçimde eleştirdi. Viktor Orban ise barışa katkı sunma amacıyla Putin'le görüştüğünü belirtti.

        Zelenskiy X hesabı üzerinden açıklama yaptı. Zelenskiy "Umalım da Orban, Moskova'da bulunan Esad'ı arayıp ondan uzun dersler almasın. Gerçek barışa ve güvenliğe ulaşmanın ABD'nin kararlılığını, Avrupa'nın birliğini ve tüm ortakların BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine sarsılmaz bağlılığını gerektirdiği kesinlikle açıktır." ifadelerini kullandı.

        Zelenskiy ayrıca Orban kendi kişisel imajını güçlendirmeye çalışmakla eleştirdi. Birlik sağlamak yerine kişisel tutkulara kapılmamak gerektiğini vurguladı.

        Viktor Orban ise yaptığı açıklamada "Biz barış için çok çaba sarf ettik. Noel ateşkesi ve esir takası önerilerinde bulunduk. Başkan Zelenskiy'nin bu çabaları açıkça reddetmesi oldukça üzücü. Biz elimizden geleni yaptık." diyerek eleştirileri reddetti.

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