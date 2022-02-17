Zelenskiy'den flaş Rusya açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Mariupol’da askerler ve kolluk kuvvetleri ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Yabancı ülkelerin diplomatik temsilcilerinin de katıldığı programda Zelenskiy, “Ülkemiz sınırlarının, topraklarımızın ve barışın sevgili savunucuları. Siz gerçek kahramanlarsınız. Ukrayna topraklarında bizimle kalan sevgili büyükelçiler, diplomatlar, uluslararası kuruluşların liderleri, sizler de gerçek dostlarsınız. Askerlerimizi tedavi eden, yardım eden, dua eden sevgili doktorlar, gönüllüler, rahipler, değerli gazeteciler, sakinliğini koruyan sevgili vatandaşlar, ulusal güvenlik uğruna kaçak değil devlet adamı olmayı başaran sevgili politikacılar, sevgili büyük Ukraynalılar herkesin Birlik Günü’nü kutluyorum. Vatanı savunan, savunacak ve ayakta duran herkese minnettarım” dedi.
"HİÇBİR DÜŞMANDAN KORKMUYORUZ"
Zelenskiy, hiç kimseden korkmadıklarını ve ülkenin her türlü tehdidi, siyasi ve askeri baskıyı aşmaya hazır olduğunu ifade ederek, “Hiçbir tahminden, insandan ve düşmandan korkmuyoruz. Hiçbir tarihten de korkmuyoruz, çünkü 16-17 Şubat’ta, martta, nisanda, eylülde, aralıkta da kendimizi savunacağız. Bu yüzden günler ve haftalar önemli değil. Fakat yıl önemli, 2014 değil, 2022. Bu önemli bir fark ki savaş 8 yıldır devam ediyor. Bizler daha da güçlendik” dedi.
"BÖYLE BİR DEVLETİN BAŞKANI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"
Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Ukraynalı diplomatlar, gönüllüler ve ülkenin kendi topraklarını savunmak, provokasyonlara boyun eğmemek için ilham veren ulusal direniş güçlerine de dikkat çekerek, “Birlikte yol açıyoruz. Ancak birlikte barışçıl ve mutlu bir Ukrayna inşa edebiliriz. Böyle bir günde böyle bir devletin başkanı olmak büyük bir onurdur” ifadelerine yer verdi.
Zelenskiy, konuşması sonrasında askerlere ödüllerini takdim etti. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı düzenleyeceği gün olarak iddia edilen 16 Şubat, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından geçtiğimiz pazartesi resmi tatil ilan edilmesinin ardından dün “Birlik Günü” adıyla kutlanmıştı. Halk, başkent Kiev’de bulunan Olimpiyat Stadyumu'nda 200 metre uzunluğundaki ulusal bayrak ile kutlama yapmıştı.
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