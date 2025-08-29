"Gerçek niyeti barış değil"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın Kiev’e dün düzenlediğini saldırıyı ‘alçakça’ olarak nitelendirerek, bunun Vladimir Putin’in gerçek niyetinin barışa adım atmak değil, öldürmeye devam etme olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Zelenskiy, dün Kiev’e düzenlenen Rus saldırısında 4’ü çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını belirterek, Costa’ya Ukrayna halkı ve saldırıda yakınlarını kaybeden aileler için ilettiği taziyelerden dolayı teşekkür etti. Saldırıyı ‘son derece alçakça’ olarak nitelendiren Zelenskiy, bunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gerçek niyetinin barışa adım atmak değil, öldürmeye devam etme olduğunu gösterdiğini söyledi.

Zelenskiy, Ukrayna’nın defalarca liderler düzeyinde bir görüşmeye hazır olduğunu belirttiğini hatırlatarak, ancak Rusya’dan böyle bir sinyal almadıklarını ve bu nedenle baskının gerektiğini kaydetti. Zelenskiy, 19’uncu AB yaptırım paketinin güçlü olmasını beklediklerini de vurguladı.

Görüşmede ayrıca güvenlik garantilerinin geliştirilmesinin ele alındığını ve tüm bileşenleri üç bloktan oluşacak garantilerin üzerinde çalışıldığını aktaran Zelenskiy, en önemli garantilerden birinin Ukrayna’nın Avrupa Birliği üyeliği olduğunu söyledi. Zelenskiy, Moldova ile birlikte bu konuda yakında ilerleme beklediklerini belirtti. Zelenskiy, Ukrayna dronlarının üretimi için ek finansman ile SAFE ve PURL girişimlerinin uygulanmasının da gündeme alındığını, Antonio Costa’nın bu araçların daha etkili hale gelmesine yardımcı olmaya hazır olduğunu açıkladı.