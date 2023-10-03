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        Haberler Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Bu yıl içinde AB üyelik müzakereleri için çalışacağız

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Bu yıl içinde AB üyelik müzakereleri için çalışacağız

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın AB'ye girişinin an meselesi olduğunu söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 11:16 Güncelleme: 03.10.2023 - 11:16
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        Zelenskiy'den AB'ye üyelik mesajı
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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Konseyi'nin Kiev'de toplandığını ve Ukrayna'nın AB'ye girişinin an meselesi olduğunu belirtti.

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Bu Konsey ilk kez Avrupa Birliği dışında böyle bir formatta toplanıyor. Ancak resmi olarak dışarıda toplanıyor. Hepimiz biliyoruz ki Ukrayna'nın AB'ye üye olması an meselesi. Dolayısıyla toplantı aslında zaten AB'de gerçekleşti. Objektif olarak bakıldığında ülkemiz, Avrupa birliğinin dayandığı temellerin korunmasında lider konumundadır. İnsan özgürlüğüne ve ulusların eşitliğine değer veren modern Avrupa'nın birliği uluslararası hukuka da değer vermektedir. Bugün özellikle Ukrayna'nın AB'ye tam üyeliği hakkında konuştuk. En önemli entegrasyon hedefimiz bu yıl içinde bir karar alarak üyelik müzakerelerine başlamaktır. Bugün toplantılarda ve müzakerelerde bunun kesinlikle mümkün olduğunu bir kez daha duydum. Ukrayna, Avrupa Komisyonu'nun yedi tavsiyesinden kendisine düşen kısmı kesinlikle yerine getirecektir" dedi.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Ukrayna
        #AB
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