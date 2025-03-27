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        Haberler Dünya Zelenskiy: ABD şartları sürekli değiştiriyor | Dış Haberler

        Volodimir Zelenskiy: ABD şartları sürekli değiştiriyor

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Paris'te toplanan Ukrayna konulu zirve sonrasında değerlendirmelerde bulundu. ABD ile imzalanması beklenen maden anlaşmasıyla ilgili konuşan Zelenskiy, ABD'nin anlaşmanın şartlarını sürekli olarak değiştirdiğini ifade etti. Zelenskiy diğer yandan, Rusya ile yapılacak müzakerelerde güçlü bir pozisyonda olabilmek için ABD'nin kendilerine yardım etmesini talep etti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 27.03.2025 - 19:23 Güncelleme: 27.03.2025 - 19:24
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        Zelenskiy: ABD şartları sürekli değiştiriyor
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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Paris'te 31 ülkenin katılımıyla düzenlenen Ukrayna konulu zirve sonrasında açıklamalarda bulundu.

        ABD-Ukrayna ilişkilerini etkilemeye devam eden kıymetli madenler anlaşmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Zelenskiy, ABD'nin anlaşmanın şartlarını sürekli değiştirdiğini ifade ederken, Washington'ın Kiev'in anlaşmaya karşı olduğunu düşünmemesini istedi.

        Zelenskiy diğer yandan Rusya ile yürütülen barış müzakerelerine de değindi.

        Ukrayna'nın barış müzakerelerinde daha güçlü bir pozisyonda olması için ABD'den desteğini işaret eden Ukraynalı lider, Rusya'nın tam ateşkesi reddetmesi hâlinde ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırım uygulaması gerektiğini dile getirdi.

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        MACRON'DAN TÜRKİYE VURGUSU

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'in ev sahipliğinde düzenlenen Ukrayna konulu liderler zirvesinin ardından, barış durumunda bu ülkede bazı stratejik noktalara, Rusya'ya karşı caydırıcı olacak Avrupa güvence güçleri gönderilebileceğini ancak bu konuda devletler arasında fikir birliği olmadığını söyledi.

        Macron, Elysee Sarayı'nda gerçekleştirilen ve Ukrayna'ya destek taahhüdünde bulunan "Gönüllüler Koalisyonu"nu üçüncü kez bir araya getiren liderler zirvesinin ardından basın açıklaması yaptı.

        Bugünkü zirvede AB temsilcileri ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin yanı sıra 31 ülke lideri ve temsilcisinin yer aldığını belirten Macron, zirvenin amacının kalıcı ve adil bir barışın sağlanması olduğunu ifade etti.

        Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın üzerinden geçen 3 yılın ardından "bir dönüm noktasında" olduklarını vurguladı.

        Macron, Paris'te yapılan "Gönüllüler Koalisyonu" zirvesinde Avrupalı ülkelerin "güç yoluyla barışı inşa etmek için birlik olmayı sürdürmeyi" taahhüt ettiğini ve amaçlarının "barışı kazanmak" olduğunu belirtti.

        Rusya'nın Ukrayna'nın attığı barış adımına karşılık vermemesini ve saldırılarını sürdürmesini eleştiren Macron, Ukrayna'nın, Cidde'deki görüşmelerin ardından 30 günlük ateşkesi koşulsuz kabul ettiğini ancak Rusya tarafından ateşkes önerisine "hiçbir cevap" alınamadığını dile getirdi.

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        Zirvede, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların barış sağlanana kadar kaldırılmaması yönünde tüm ülkelerin mutabık kaldığını belirten Macron, ayrıca zirveye katılan ülkelerin Fransa ve İngiltere'ye Gönüllüler Koalisyonu'nun yürüteceği faaliyetlere ve planlamalara liderlik etme yetkisi verdiğini söyledi.

        "Gelecek Ukrayna ordusunun formatını oluşturmak için bir Fransız-İngiliz ekibinin" Ukrayna'ya gönderileceğini duyuran Macron, Ukrayna'da olası bir barış durumunda Rusya'ya karşı caydırıcılığın artırılması için "bazı AB üyesi ülkelerin Ukrayna'daki belli stratejik noktalara güvence güçleri gönderebileceğini" kaydetti.

        Bu güçlerin Ukrayna'nın deniz, hava ve kara güvenliğini kapsayan daha geniş bir güvenlik paketinin parçası olacağını dile getiren Macron, Ukrayna'ya güvence gücü gönderilmesine ilişkin bir fikir birliğinin olmadığını da ifade etti.

        Macron, "(Güvence güçleri) Bunlar, şu anda bir fikir birliği olmadığı için birkaç devletin birliklerinden oluşacak. Ukraynalılar ile önceden belirlenen stratejik yerlere konuşlanacaklar." dedi.

        Çin'in, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasındaki rolüne ilişkin soruya ise Macron, "(Çin Devlet Başkanı) Şi'nin (Cinping) bu sağlam ve kalıcı barışı inşa etmemize yardımcı olmakta çok aktif bir rol oynayabileceğini umuyorum." yanıtını verdi.

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        Macron, Türkiye'nin Ukrayna barış müzakerelerindeki rolüne ilişkin olarak da "büyük bir ülke olan Türkiye'ye saygı duyduklarını" belirtti ve "Türkiye'nin Avrupa'ya, Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

        Ukrayna konulu liderler zirvesinin ilki 2 Mart'ta Londra'da, ikincisi ise yine İngiltere'nin ev sahipliğinde 15 Mart'ta çevrim içi gerçekleştirilmişti. Londra'da yapılan zirvede, Ukrayna'ya askeri ve ekonomik desteği artırmak isteyen ülkelerden oluşan "Gönüllüler Koalisyonu" kurulduğu açıklanmıştı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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