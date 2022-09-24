Zeki Müren mezarı başında anıldı

Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi 'Sanat Güneşi' olarak tanınan Zeki Müren, vefatının 26'ncı yılında Emir Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Programa Türk Eğitim Vakfı (TEV) Bursa Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Çalışkan, Zeki Müren'in yeğeninin eşi İlknur Güner ve Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de katıldı.
'GENÇLERİN ONUN ŞARKILARINI SÖYLEDİĞİNİ DUYDUĞUMDA MUTLU OLUYORUM'
İlknur Güner, konuşmasında, Zeki Müren'in halkını seven, sayan, zarafetiyle, duruşuyla, özverisiyle, mertliğiyle halkın gönlünde taht kurmuş bir sanatçı olduğunu belirtti.
Güner, "Bunun bir nedeni, onun ülkesini ve halkını çok sevmesi, gençlerini çok sevmesi, askerini çok sevmesi, vatanını çok sevmesi. Bütün bunlar halktan karşılık buldu. Ülkemizde bir araştırma yapılsa, en sevilen kişilerin başında Zeki Müren geliyor. Zeki Müren ile olmak çok güzel bir duygu. Onun o zor şartlarda başardıklarını ve elde ettiği tüm birikimleri de güzide 2 kuruma bırakarak bu gençlerin önünü açması, bizim gurur duyduğumuz bir olaydır. Biz Zeki Müren'i çok seviyoruz. Türkiye çok seviyor. Öyle tahmin ediyorum ki Zeki Müren vefat ettiğinde ilkokul çağında olan babaların çocukları da onu çok seviyor. Ben gittiğim yerlerde gençlerin onun şarkılarını söylemesini duyduğumda çok mutlu oluyorum. Öyle düşünüyorum ki Türkiye var oldukça, Zeki Müren var olacak ve Zeki Müren sevgisi hiç bitmeyecek" dedi.
"SANAT GÜNEŞİMİZDİ, EĞİTİM GÜNEŞİMİZ OLDU"
Zeki Müren'i rahmetle ve minnetle andığını söyleyen Türk Eğitim Vakfı Bursa Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Çalışkan, "Değerli bağışçımız sanat güneşimiz, Zeki Müren'i kaybetmemizin üzerinden tam 26 yıl geçti. Sanat güneşimizdi, eğitim güneşimiz oldu. Kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz. Ülkemizin gelmiş geçmiş en sevilen ve en kıymetli sanatçılarından Zeki Müren'in anıları kalplerimizdeki yerini ilk günkü canlılığıyla korurken, bağışları sonsuzluğa uzanıyor. Bugün TEV olarak Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ile birlikte kendisi adına açılan fonlar aracılığıyla başarılı ve ihtiyaç sahibi gençlerimize eğitim desteği sağlıyoruz. Mehmetçik ailesine de yardım elini uzatıyoruz. Sanat güneşimiz Zeki Müren'in vefatının ardından oluşturulan Türk Eğitim Vakfı Zeki Müren Burs Fonu'ndan bugüne kadar yaklaşık 4 bin öğrenciye burs imkanı sağladık. 2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde de yaklaşık 202 üniversite öğrencisine bin 325 lira burs vereceğiz. Türk Eğitim Vakfı bütün bu hizmetleri yaparken rahmetli büyük sanatçı Zeki Müren gibi gönlü yüce hayırsever bağışçılarımızın desteğiyle başarmıştır" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!