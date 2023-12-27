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        Haberler Magazin Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan ile ilgili suskunluğunu bozdu: Aç kalsam, ekmek parası isteyeceğim biri değil - Son dakika magazin haberleri

        Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan ile ilgili suskunluğunu bozdu

        Türk Sineması'nın iki önemli yönetmeni Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz'un uzun yıllardır görüşmediği biliniyor. Zeki Demirkubuz, bu konuyla ilgili ilk kez Habertürk'te yayınlanan Haluk Mertbey'in 'Meseleler' adlı programında konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 11:12 Güncelleme: 27.12.2023 - 11:48
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        Demirkubuz, Ceylan ile ilgili suskunluğunu bozdu
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        Zeki Demirkubuz, Habertürk TV'de yayınlanan 'Haluk Mertbey'in 'Meseleler' adlı programına konuk oldu. Demirkubuz, meslektaşı Nuri Bilge Ceylan ile arasındaki gerilim hakkında ilk kez konuştu.

        Zeki Demirkubuz, 2006'da 'Kader' adlı filminin Antalya Film Festivali’nde 'En İyi Film' ödülünü aldığı törende Nuri Bilge Ceylan’ın bayıldığını hatırlatarak şöyle konuştu: Hiçbir zaman söylendiği gibi çok yakın arkadaş değildik. Aç kalsam, ekmek parası isteyeceğim biri değildi ama işte Semih Kaplanoğlu gibi ya da başka arkadaşlar gibi görüştüğüm bir arkadaştı ama ben, midem bulanınca uzaklaştım ama ilişkimiz kopmadı.

        Zeki Demirkubuz, sözlerini şöyle sürdürdü: 'İklimler'in kurgusu sırasında çok çiğ bir hareket yaptı. O, onu çekti, ben 'Kader'i çektim. O sene 'Kader' ağlarını Antalya Film Festivali’nde ördü; 'En İyi Film' ödülünü o dönem 300 bin liraya çıkardılar; 230 bin dolar... Dünyada eşi yok. Ödül töreninin açıklanacağı gün otelin lobisinde otururken bu geldi, böyle havalı havalı, gevrek gevrek… Jüride de Cannes’dan biri var, bunun bir arkadaşı. Hatta orada bunun esprisi oldu, herhalde sinyal aldı bu ondan keyfi yerinde diye. Benimle de konuşuyor, geldi masamıza oturdu, sohbet ettik. Aynı akşam bunlar geldi; yapımcısı, karısı, kendisi... Tören sırasında önümüze oturdular, hiç konuşmadılar benimle… Ebru, iki gün önce 'Kader'i izleyince allak - bullak olduğunu söylemişti, aramız iyiydi. Neyse geldiler, konuşmuyor. Arkasından seslendim de, bakmadı bile. Neyse, 'vardır bir derdi' dedim. İki tane ödül aldı, çıktı acayip küskün falan. Sonra her şeyin üstüne yemin ediyorum bir tane bile 'Kader'e şey yok… Bizim zaten bir beklentimiz de kalmadı. Tam böyle 'En İyi Film' ödülü açıklanmadan önce bu pat bayıldı. Gitti kaldırdılar, hatta ben de yardım etmeye çalıştım… Törenden sonra telefonla ‘İyi misin?’ demek için aradım. Konuşmak istemedi ve o günden itibaren konuşmadı. İki gün sonra Mis Sokak'ta yüz yüze geldik 'İyi misin?' dedim. Yüzünü çevirdi. Bir tane tokat atmak istedim..."

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        "CANNES'IN MUHTARI MISIN!"

        Nuri Bilge Ceylan’ın kendisiyle neden konuşmadığını bilmediğini belirten Zeki Demirkubuz; "Çok yakınındaki bir akrabasına sordum. Cannes Film Festivali aleyhinde konuştuğum için benimle konuşmadığını söyledi.

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        Zeki Demirkubuz, ayrıca; Nuri Bilge Ceylan için "Susacak, dişini sıkacak ve bir daha tek kelime etmeyecek. Ederse, Youtube kanalı açarım, her gün düzenli yayın yaparım. Konu başka yerlere gider. Bu ülkenin en sevdiği şeylerden biri unutmaktır. Her yaptığımız yanımıza kâr kalmıyor. Biraz düşüneceksin" dedi.

        "YOUTUBE KANALI AÇARSA İYİ EDER"

        Demirkubuz'un bu sözlerinin ardından Nuri Bilge Ceylan, X hesabından şu yanıtı verdi; Ne söylerse söylesin cevap vermeyeyim diyordum, ama bu üslup karşısında ne yazık ki bu artık mümkün değil. Kendine şimdiden bir youtube kanalı açarsa iyi eder. Yakında...

        15 Kasım 2020'den beri X'de bir paylaşım yapmayan ünlü yönetmen, bu tarihten sonraki ilk paylaşımını da Zeki Demirkubuz'a verdiği yanıtla yaptı.

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        #Nuri Bilge Ceylan
        #Zeki Demirkubuz

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