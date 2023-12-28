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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, bu sabah saat: 04.36'da meydana gelen 7 aracın karıştığı katliam gibi kazada, 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı.

3 OTOBÜS, 1 TIR VE 7 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ AA'da yer alan habere ve alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul yönü Dağdibi mevkiinde aralarında 3 otobüs ve bir TIR'ın da bulunduğu 7 araç henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme kaza yaptı. İlk bilgilere göre kazanın, bir otomobilin, otobüse çarptıktan sonra zincirleme biçimde yaşandığı iddia edildi.

İSTANBUL YÖNÜNDE ULAŞIM DURDU REKLAM Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu. Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, yaptığı açıklamada, kazada ilk bilgilere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 57 kişinin yaralandığını ve 7 yaralının durumunun ağır olduğunu söyledi.

KOCA: 10 ÖLÜ, 8'İ AĞIR 59 YARALI Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yaptığı açıklamada, "Bu sabah 04.36’da Sakarya Kuzey Marmara Otoyolu Tekeler mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 8’i ağır 59 kişi ise yaralanmıştır" dedi.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN AÇIKLAMA Adalet Bakanı Tunç, "Sakarya'daki kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmış olup 1 Cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" dedi.

BÖLGEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR Vali Karadeniz, yaralıların hastanelere naklinin gerçekleştirildiğini ve ekiplerin bölgedeki çalışmasının sürdüğünü belirtti.

"ARAÇTAN İNENLERE 3. OTOBÜS ÇARPTI" Vali Karadeniz, "İlk tespitlere göre hayatını kaybedenlerin önemli bir kısmı araçtan inen yolculara 3. otobüsün çarpması şeklinde olmuş. 3 başsavcı olay yerinde bulunuyor" diye konuştu.

GÜN AĞARINCA DEHŞET ORTAYA ÇIKTI Günün ağarmasının ardındansa kazanın boyutu objektiflere yansıdı. Kaza fotoğrafları facianın boyutunu ortaya koydu.