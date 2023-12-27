Murat Göğebakan'ın annesinden açıklama
Murat Göğebakan'ın annesi Hatice Göğebakan, biyografi filminde merhum oğlunun ve kendisinin oldukları gibi değil de, farklılaştırılarak yansıtılmasından yana bir hayli dertli
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Anadolu Rock müziğinin temsilcilerinden Murat Göğebakan, lösemi tedavisi görürken 2014'te hayatını kaybetti. Göğebakan'ın cenazesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakanlar da katıldı.
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Ali Ayyıldız’ın yönettiği ve senaryosunu Lütfi Albayrak ve Sezgin Irmak ile birlikte yazdığı 'Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı'da merhum şarkıcıyı Burak Sevinç canlandırırken kendisine başrollerde Tuvana Türkay ile Hande Soral eşlik etti.
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CNS Production ve HM Production, hayata 45 yaşındayken veda eden Murat Göğebakan'ın hayatını biyografi türündeki 'Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı' adıyla filme çekti.
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Gösterime geçtiğimiz günlerde giren 'Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı', bugüne kadar 284.291 kişi tarafından izlendi.
Murat Göğebakan'ın annesi Hatice Göğebakan, Habertürk'e yaptığı açıklamada oğlunun hayatını konu edinen filmi değerlendirdi.
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Hatice Göğebakan, oğlunun hayatının filme çekilmesinden mutlu olmuş olmasına ama bir konuda itirazı var. Göğebakan, oğlunun da kendisinin de beyazperdeye olduğu gibi yansıtılmadığını belirterek bu konuda; "Filmdeki Murat ile ben, bizim gibi değil. Biz öyle değiliz ama ne yapayım? Olan olmuş, biten bitmiş" dedi.
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Filmde oğluyla kendisinin olduğu gibi değil de farklılaştırılarak işlendiğini düşünen Hatice Göğebakan, "Senaristler, sizinle görüşmedi mi?" şeklindeki sorumuza; "Geldiler, bir kez görüştük. Murat ile benim birebir aynı şekilde filme yanısamayacağımızı, bazı değişiklikler yapılacağını söylediler ama o değişiklikler birazfazla olmuş. Ben sürekli olarak sete gidemedim. Neyse, dediğim gibi olan olmuş biten bitmiş" şeklinde dile getirdi.
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