Murat Göğebakan'ın annesinden açıklama

Hatice Göğebakan, oğlunun hayatının filme çekilmesinden mutlu olmuş olmasına ama bir konuda itirazı var. Göğebakan, oğlunun da kendisinin de beyazperdeye olduğu gibi yansıtılmadığını belirterek bu konuda; "Filmdeki Murat ile ben, bizim gibi değil. Biz öyle değiliz ama ne yapayım? Olan olmuş, biten bitmiş" dedi.