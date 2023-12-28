Göçmenler Meksika ile ABD arasındaki sınırı geçmeye devam ediyor
Meksika'dan ABD'ye göç etmek için yola çıkan binlerce göçmen, Meksika ile ABD arasındaki sınırı geçmeye devam ediyor
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Binlerce kişi daha iyi bir yaşam arayışıyla yasa dışı yollardan ABD'ye geçmek amacıyla Meksika'nın Ciudad Juarez kentinden ABD sınırını geçmeye çalışıyor.
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Teksas eyaletinin göçmenlik yasalarını sıkılaştırmaya hazırlanması nedeniyle de, yasalarda önemli değişiklikler yapılmadan önce sınırı geçmek isteyen göçmenlerin sayısında artış yaşandığı gözlemlendi.
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Göçmenlerin sınırda zorlu bekleyişi devam etti.
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İnsani Onurlandırma Merkezi (CDH) tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, şimdilik 10 bin civarında göçmenin yola koyulduğunu ancak bu sayının 15 bine kadar çıkabileceği ifade edilmişti.
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Göçmenlerin uyruklarının 24 farklı ülkeden oluştuğu, grupların içinde 3 bini aşkın 14 yaş altı çocuklar ile hamile kadınların da bulunduğunu belirtilmişti.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.