Fatih Terim Panathinaikos'la ilk antrenmanına çıktı
Fatih Terim, yeni takımı Panathinaikos'la ilk antrenmanına çıktı. Terim, Yunan ekibiyle ilk maçına Giannina karşısında çıkacak.
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Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile anlaşan teknik direktör Fatih Terim, yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı.
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Kulübün internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, kulüp direktörü Yiannis Papadimitriou tarafından futbolculara ve kulüp çalışanlarına tanıtılan teknik direktör Terim'in oyuncularıyla 10 dakikalık bir konuşma yaptığı kaydedildi.
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Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan çalışmanın dar alanda maçla sona erdiği ifade edildi.
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Panathinaikos ile anlaşan 70 yaşındaki Terim, bugün Atina'ya gitmişti.
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Bu sezon 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayan Atina temsilcisi, lider PAOK'un ardından 2. sırada bulunuyor.
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