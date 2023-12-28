Cristiano Ronaldo sosyal medyada açık ara zirvede!

Portekizli yıldızın Instagram'da 615 milyon, Facebook'ta 168 milyon, X'te ise 110,5 milyon takipçisi bulunuyor. Instagram ve Facebook'ta en çok takip edilen ünlüler listesinde ilk sırada bulunan Portekizli futbolcu, X'te ise 4. sıranın sahibi konumunda.