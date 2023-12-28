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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Cristiano Ronaldo sosyal medyada açık ara zirvede! - Futbol Haberleri

        Cristiano Ronaldo sosyal medyada açık ara zirvede!

        İlerleyen yaşına rağmen 2023 yılının en çok gol atan futbolcusu olan Cristiano Ronaldo, sosyal medyada da 900 milyona yaklaşan takipçi sayısıyla açık ara zirvede yer alıyor. Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da sürdüren 38 yaşındaki Portekizli yıldız, Instagram ve Facebook'ta en çok takip edilen ünlüler listesinde ilk sırada bulunurken, X'te ise 4. basamakta.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 09:22 Güncelleme: 28.12.2023 - 09:22
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        • 1

          Futbol kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da devam eden Cristiano Ronaldo, 900 milyona yaklaşan hayran kitlesiyle sosyal medyanın en popüler isimleri arasında zirvenin açık ara sahibi olmaya devam ediyor.

        • 2

          Sosyal paylaşım siteleri Facebook, Instagram ve X'in en göze çarpan ünlüleri arasında ilk sıralarda yer alan dünyaca ünlü futbolcular, takipçi sayılarını her geçen gün artırıyor.

        • 3

          Yeşil sahalardaki başarısını sosyal medyaya taşıyan oyuncuların başında gelen Portekizli yıldız Ronaldo, dünyanın en çok takip edilen ismi konumunda bulunuyor.

        • 4

          YENİ HEDEFİ 900 MİLYON TAKİPÇİ

          Manchester United, Real Madrid ve Juventus gibi Avrupa'nın başat kulüplerinde forma giymesinin ardından kariyerini Suudi Arabistan'a yönlendiren 38 yaşındaki Ronaldo, ligde 17 maçta 19 golle krallık yarışında zirvede yer alıyor.

        • 5

          Yeşil sahalarda üstün performansının yanı sıra sosyal medyanın da uzun yıllardır en sevdiği sima konumunda yer alan Ronaldo'nun, üç sosyal medya platformundaki toplam takipçi sayısını 893,5 milyona yükseldi.

        • 6

          Portekizli yıldızın Instagram'da 615 milyon, Facebook'ta 168 milyon, X'te ise 110,5 milyon takipçisi bulunuyor. Instagram ve Facebook'ta en çok takip edilen ünlüler listesinde ilk sırada bulunan Portekizli futbolcu, X'te ise 4. sıranın sahibi konumunda.

        • 7

          ÜNLÜLERİ GERİDE BIRAKTI

          Cristiano Ronaldo, sosyal medyadaki takipçi sayısıyla dünyaca ünlü birçok kişinin önünde yer alıyor.

        • 8

          Facebook'ta Kolombiyalı şarkıcı Shakira (124 milyon), Instagram'da ABD'li aktör Dwayne Johnson (395 milyon), X'te ise ABD'li şarkıcı Taylor Swift (94.9 milyon), Portekizli futbolcunun arkasında kalan ünlüler arasında.

        • 9

          Sosyal medyadaki toplam takipçi sayısı 500 milyonu geçen ilk isim Ronaldo'yu, yeşil sahalardaki ezeli rakibi Lionel Messi takip ediyor.

        • 10

          MESSI'NİN TAKİPÇİ SAYISI 600 MİLYONU AŞTI

          2022 FIFA Dünya Kupası'nda 36 yıl sonra Arjantin'i zafere taşıyan ve transfer olduğu ABD'nin Inter Miami takımına tarihinin ilk zaferi Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) 2023 Ligler Kupası'nı kazandıran Messi de son dönemde hayran sayısında hızlı bir yükseliş yaşadı.

        • 11

          Futbolun ABD'de popülerleşmesinde başrolü oynayan 36 yaşındaki Messi'nin, Instagram'da 496 milyon, Facebook'ta 116 milyon takipçisi bulunuyor. Arjantinli yıldızın, X hesabı bulunmuyor.

        • 12

          NEYMAR, MBAPPE VE SALAH'IN DA POPÜLERLİĞİ ARTIYOR

          Sosyal medyada Ronaldo ve Messi'nin ardından en popüler oyuncu sıralamasında, futbol kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'de devam eden Brezilyalı Neymar öne çıkıyor.

        • 13

          Bu sezon sakatlık sorunlarıyla mücadele eden 31 yaşındaki Brezilyalı yıldızın, üç platformda toplam 372 milyon takipçisi bulunuyor.

        • 14

          Futbol kariyerine PSG'de devam eden Fransız yıldız futbolcu Kylian Mbappe ile Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah da son yıllarda sosyal medyanın en fazla takip ettiği futbolcular arasına adlarını yazdırdı.

        • 15

          Üç platform toplamında Mbappe'nin hayran sayısı 140,3'ü, Salah'ınki ise 98 milyonu buluyor.

        • 16

          SÜPER LİG'DE ZİRVE ICARDI'NİN

          Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, toplamda 16 milyonun üzerinde takipçiyle Süper Lig'in sosyal medyadaki en popüler yüzü olarak dikkati çekiyor.

        • 17

          Kariyerinde Barcelona, Sampdoria, Inter ve Paris Saint-Germain formalarını giyen 30 yaşındaki Icardi'yi, Instagram'da 11,7, Facebook''ta 3,2, X'te ise 1,4 milyon kişi takip ediyor.

        • 18

          Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Mahmoud Trezeguet de sosyal medyanın popüler simaları arasında ilk sıralarda bulunuyor. 29 yaşındaki oyuncu, Facebook'ta 4,3, Instagram'da 9,5 milyon takipçisiyle dikkati çekiyor.

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