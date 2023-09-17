Oya Alasya'nın vefatını kızı Zeynep Alasya duyurdu. 74 yaşında hayatını kaybeden oyuncu, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenazesi namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Oya Alasya ve kızı Zeynep Alasya

Oya Alasya, Zeki Alasya'nın ilk eşiydi. İkili, 1969–1987 yılları arasında evlilik yaşamıştı.

Oya Alasya, "Kapıcının Kızı, Üç Gelin Altı Damat, Tamam mı Devam mı?, Sev Kardeşim, Köyden İndim Şehre, Salak Milyoner" gibi filmlerde rol almıştı.