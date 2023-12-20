Zeka ile dağınıklık arasındaki ilginç bağlantı: Neden çok zeki insanların evleri dağınık oluyor?

DÜŞÜNCELERİNDE KAYBOLURLAR

Kendi dünyalarında evrenin varlığını düşünüyorlar ve bu düşüncelere kapıldıkları için başka şeylere dikkat etmiyorlar. Örneğin, ilişkiler ve yemek yeme gibi eylemler arka planda kalıyor çünkü bunlar çok fazla zihinsel uyarım gerektiriyor. Bu kişiler, yeni bilgiler edinme amacıyla dışarıda daha çok vakit geçiriyor ve gördükleri herhangi bir şey, bir sonraki büyük fikirlerini tetikleyebiliyor. Ayrıca, evin düzensiz olması da bu noktada evdeki herhangi bir şey üzerinden fikir bulmalarına yardımcı olabilir.