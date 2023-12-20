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        Haberler Yaşam Zeka ile dağınıklık arasındaki ilginç bağlantı: Neden çok zeki insanların evleri dağınık oluyor?

        Zeka ile dağınıklık arasındaki ilginç bağlantı: Neden çok zeki insanların evleri dağınık oluyor?

        Zeki insanlar diğerlerinden farklıdır ancak konu bu insanlar olduğunda toplum birçok açıdan yanlış fikirlere sahiptir. Zeki insanlar temiz, düzenli, küçük mükemmeliyetçiler olarak tasvir edilse de aslında gerçek çok farklıdır. İşte, zeki insanların evlerinin neden dağınık olduğuna dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 09:48 Güncelleme: 20.12.2023 - 09:48
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        • 1

          Düzensizlik, dünyanın her yerinde karşımıza çıkabilir. Bu durum aynı zamanda bireylerin zeka düzeyine bağlı olarak da şekillenebilir. Çeşitli araştırmalar, zeki insanların dağınık bireyler olma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Bunun arkasında birçok neden vardır. İşte, sizin için zeki insanların evlerinin neden dağınık olduğuna dair 5 sebep...

        • 2

          ZEKİ İNSANLARIN ÖNCELİKLERİ FARKLIDIR

          Zeki insanlar genellikle çok çalışırlar ve evlerini temizlemeye veya kendi işlerini halletmeye pek zamanları kalmaz. Bunun sebebi muhtemelen önceliklerinin farklı olmasıdır. Zamanlarını, ev düzenlemek gibi gündelik işlere harcamak yerine mesleki başarılarında yükselmeye kullanıyorlar.

        • 3

          DAĞINIK BİR EV YARATICILIKLARINI ARTIRABİLİR

          Minnesota Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yapılan çalışmada, dağınık bir evin yaratıcılığı ve yeniliği teşvik edebileceği ortaya çıktı. Araştırmaya göre daha temiz bir alan, sağlıklı beslenmeye teşvik ederken düzensiz bir ortam ise insanların kalıpların dışında düşünmesini sağlıyor ve bu durum, yaratıcı düşünceyi artırabiliyor.

        • 4

          DÜŞÜNCELERİNDE KAYBOLURLAR

          Kendi dünyalarında evrenin varlığını düşünüyorlar ve bu düşüncelere kapıldıkları için başka şeylere dikkat etmiyorlar. Örneğin, ilişkiler ve yemek yeme gibi eylemler arka planda kalıyor çünkü bunlar çok fazla zihinsel uyarım gerektiriyor. Bu kişiler, yeni bilgiler edinme amacıyla dışarıda daha çok vakit geçiriyor ve gördükleri herhangi bir şey, bir sonraki büyük fikirlerini tetikleyebiliyor. Ayrıca, evin düzensiz olması da bu noktada evdeki herhangi bir şey üzerinden fikir bulmalarına yardımcı olabilir.

        • 5

          TOPLUMSAL BEKLENTİLERE UYMAZLAR

          Zeki insanlar çoğu zaman hedeflerine ve isteklerine o kadar odaklanır ki toplumun onları nasıl göreceği konusunda endişelenmezler. Ayrıca, başkaları tarafından kabul edilmeyi umursamazlar bu yüzden kendi kurallarını koyarlar. Zeki ve yaratıcı insanlar ancak pisliğe daha fazla dayanamadıklarında temizlik yaparlar.

        • 6

          TEMİZLİĞİ SIKICI BULUYORLAR

          Temizliğin sağlayabileceğinden daha fazla zihinsel uyarıma ihtiyaç duydukları için temizlik onların yapılacaklar listesinin başında yer almaz. Yani, daha iyi bir gelecek hayal etmek ve bunu başarmak için adımlar atmak ile karşılaştırıldığında günlük görevler sıkıcı geliyor. Bu yüzden zeki insanlar sıradan insanların sağduyusundan yoksun gibi görünürler.

          Kaynak: Mystical Raven, Independent, Sage Journal.

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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