Zehra Zümrüt Selçuk kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Türk ekonomist ve siyasetçi olan ayrıca günümüzde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevini üstlenen Zehra Zümrüt Selçuk ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK KİMDİR?

Zehra Zümrüt Selçuk (1979, Ordu) Türk ekonomist ve siyasetçi

Zehra Zümrüt Selçuk 1979 yılında Ordu'da doğdu. Bilkent Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. Ekonomi alanındaki doktora derecesini Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Michigan Üniversitesi'nden, işletme doktorasını ise Teksas Devlet Üniversitesi'nden aldı. Selçuk, aynı üniversitede doktorasını tamamlarken muhasebe ve enformasyon yönetimi yüksek lisansını da yaptı.

2003-2007 yılları arasında Teksas Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak da bir süre çalıştı. İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Ülkeleri İstatik ve Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezinde kıdemli araştırma görevini yürüttü. Sonrasında aynı kurumda direktörlük yaptı. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Ankara Temsilciliği, Kadın Platformu üyeliği, Satrançla Büyüyorum Derneği yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

9 Temmuz 2018'de Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı görevine getirildi. Selçuk, Ruhsar Pekcan ile birlikte kurulan 66. Hükûmette yer alan iki kadın bakandan birisi oldu.

Eski Türkiye kültür ve turizm bakanı Atilla Koç'un kızı olan Selçuk, iyi derecede İngilizce bilmektedir. 2008 yılında Ali Aydın Selçuk ile dünyaevine girmiştir.