Zehra Güneş'in O Ses Türkiye'ye katıldığı ortaya çıktı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncularından biri olan Zehra Güneş, başarılı sporculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor. Milli ismin son olarak yıllar önce O Ses Türkiye adlı yarışma programına katıldığı ortaya çıktı.
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Hem başarılı sporculuk kariyeriyle hem de özel hayatıyla sık sık gündemde adından söz ettiren Filenin Sultanları'nın gözde isimlerinden biri olan Zehra Güneş'in yıllar önce O Ses Türkiye'ye konuk olduğu görüntüler ortaya çıktı.
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Arkadaşına destek vermek için O Ses Türkiye çekimlerine giden Zehra Güneş'in 17 yaşındaki halini görenler gözlerine inanamadı.
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Yıllar önce O Ses Türkiye'ye arkadaşını desteklemek için konuk olan Zehra Güneş, Acun Ilıcalı ve jüri üyelerine henüz 17 yaşında olduğunu söyleyince stüdyoda herkes şaşkınlığa bürünmüştü.
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O dönemlerde henüz çok tanınmayan bir voleybolcu olan Zehra Güneş'e, Acun Ilıcalı'dan ''İnşallah ülkemizi güzel yerlerde temsil edersin'' yorumu gelmişti.
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İşte Zehra Güneş'in O Ses Türkiye anları...
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