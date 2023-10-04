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        Haberler Magazin Zehra Güneş’in O Ses Türkiye’ye katıldığı ortaya çıktı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

        Zehra Güneş'in O Ses Türkiye'ye katıldığı ortaya çıktı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncularından biri olan Zehra Güneş, başarılı sporculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor. Milli ismin son olarak yıllar önce O Ses Türkiye adlı yarışma programına katıldığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 12:00 Güncelleme: 04.10.2023 - 12:00
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          Hem başarılı sporculuk kariyeriyle hem de özel hayatıyla sık sık gündemde adından söz ettiren Filenin Sultanları'nın gözde isimlerinden biri olan Zehra Güneş'in yıllar önce O Ses Türkiye'ye konuk olduğu görüntüler ortaya çıktı.

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          Arkadaşına destek vermek için O Ses Türkiye çekimlerine giden Zehra Güneş'in 17 yaşındaki halini görenler gözlerine inanamadı.

        • 3

          Yıllar önce O Ses Türkiye'ye arkadaşını desteklemek için konuk olan Zehra Güneş, Acun Ilıcalı ve jüri üyelerine henüz 17 yaşında olduğunu söyleyince stüdyoda herkes şaşkınlığa bürünmüştü.

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          O dönemlerde henüz çok tanınmayan bir voleybolcu olan Zehra Güneş'e, Acun Ilıcalı'dan ''İnşallah ülkemizi güzel yerlerde temsil edersin'' yorumu gelmişti.

        • 5

          İşte Zehra Güneş'in O Ses Türkiye anları...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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